Погибли миллиарды животных: ученые назвали последствия пожаров в Австралии

Фото: Reuters

Около 3 млрд животных погибли или исчезли в Австралии в период разрушительных лесных пожаров 2019-2020 годов. Данные подсчитали ученые и опубликовали отчет о последствиях пожаров.

Исследование проводили десять ученых из университетов Австралии и Британии, а также Всемирного фонда дикой природы, пишет The Guardian.

В результате погибли примерно 143 млн млекопитающих, 180 млн птиц, 51 млн лягушек и 2,5 млрд рептилий. Даже если не все животные были убиты пламенем или жарой, то перспективы выживания для них оставались ничтожными.

Автор: Reuters В Австралии во время пожаров погибли 3 млрд животных

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сожженные леса Австралии начинают восстанавливаться

"Трудно вспомнить какое-либо другое событие в мире, которое убило или вытеснило такое количество животных. Это считается одним из самых страшных стихийных бедствий в современной истории, - сказал Дермот О'Горман, исполнительный директор WWF в Австралии.

Исследователи призвали прекратить расчищать территории для ведения хозяйства, поскольку это пагубно влияет на климат.

Пожары в Австралии выжгли 11,46 млн га площади. Это около 8,5 млн га леса и 120 тыс. га северного тропического леса. В феврале сильнейший ливень потушил масштабные пожары в Австралии, бушевавшие в стране с ноября 2019 года.