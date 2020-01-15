Сожженные леса Австралии начинают восстанавливаться

Фото: AAP

Австралийские леса, которые сгорели после масштабных пожаров, начинают восстанавливаться.

Фотограф Мюррей Лоу зафиксировал молодые побеги деревьев на окраине национального парка Дхураг, сообщает Metro.

"Каждый шаг поднимал облако пепла из земли, когда мы шли между стволов деревьев в полной тишине и покое. Ростки, которые нашли и сфотографировали, стали знаком обновления и возрождения лесов Австралии", - говорит Лоу.

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Отрастание растительности наблюдается в Новом Южном Уэльсе и вокруг Кульнуры.

Многие виды флоры в Австралии переживали пожары в течение десятков миллионов лет. Поэтому они имеют эволюционную систему восстановления. Для этого над континентом должны пройти дожди, чтобы термостойкое семена смогли прорасти.

В ближайшие дни метеорологи спрогнозировали сильные грозы над континентом. Но ученые говорят, что ливни могут испортить запасы питьевой воды и вызвать оползни, а также наводнения.

В результате пожаров в Австралии, которые продолжаются с сентября 2019 года, могли погибнуть более миллиарда животных. Такие данные называет эколог Сиднейского университета Криса Дикмэн.