Ливень погасил почти все пожары в Австралии

Пожары в Австралии потухли. Фото: 24 канал

Сильнейший ливень потушил масштабные пожары в Австралии, которые бушевали в стране с ноября 2019 года.

В течение 48 часов выпало 300 мм осадков, сообщает местное издание 7news.

Аварийные службы готовятся к еще одному сильному ливню в некоторых частях штата Новый Южный Уэльс, а жителей Сиднея, Иллаварры и Южного побережья уже оповестили об угрозе.

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Напомним, что масштабные лесные пожары продолжались в Австралии с ноября прошлого года. Огонь разрушил более 1200 домов и выпалил миллионы гектаров земли. Также погибло не менее 28 человек. Оценки количества погибших животных разнятся от 400 млн до 1,25 млрд особей, не считая земноводных, насекомых и других беспозвоночных.