Подводный Чернобыль - токсическая нацистская лодка 75 лет травит море

Нацистская подводная лодка U-864 лежит на дне Норвежского моря почти 75 лет. В 1944 году британцы затопили нацистский корабль, который вез ртуть в Японию. С тех пор токсичное вещество вытекает из поврежденных контейнеров и травит воду. В 2020 году судно планируют похоронить на морском дне. Сделаю это, чтобы корабль не стал "подводным Чернобылем".

1800 канистр ртути лежат на дне Норвежского моря у острова Федье. Там живут около 600 человек. С моря они вылавливают треску и съедобных крабов. Но морские продукты отравлены ртутью, которая поднимается с глубины 152 м. Поэтому власти Норвегии собирается закопать затонувший карабель, который весит 2,5 тонны, еще глубже, пишет Daily Mail.

Фото: dailymail

Голландцы построили специальную буровую установку. В прошлом году ею выкопали возле лодки большую яму. Лодку спустят в это углубление и навеки похоронят под 100 тыс. тонн песка. Главное - не повредить контейнеры с ртутью, - говорит Стивен Хейс, специалист по приборостроению Норвежского геотехнического Института. Начнут работы в 2019 году. Закончить планируют в 2020.

Поднимать контейнеры на поверхность рискованно. Они ржавые и могут распасться. Норвежцы готовы заплатить за захоронение лодки $ 33 млн. Если этого не сделать, 60 тонн ртути выльются в воду. Получим "подводный Чернобыль", говорят ученые.

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Отправили на дно лодку U-864 британцы. Нацистское судно перевозило ртуть и детали реактивных истребителей к берегам своего союзника Японии.

Британцы прочитали зашифрованные сообщения и отправили на перехват немецкой подводной лодке свою. После нескольких часов погони британская лодка выпустил четыре торпеды. Последняя попала в цель и потопила нацистский корабль. Все 73 члена экипажа U-864 погибли. Этот случай назвали первым, когда две подводные лодки одновременно находились под водой и одна потопила другую.

Лидер нацистской Германии Адоль Гитлер хотел превратить Нью-Йорк на пепелище после того, как США вступили в войну против Третьего Рейха на стороне союзников. Но Нью-Йорк находится более чем в 6 тыс. км от Берлина. У нацистов не было бомбардировщиков, которые могли бы добраться до американского континента. Однако инженеры Гитлера работали над этим.