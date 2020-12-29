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вторник, 29 декабря 2020 17:55

Подсыпает наркотики и склоняет к сексу: дизайнер Александр Ванг домогался мужчин-моделей и трансгендерных женщин

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Подсыпает наркотики и склоняет к сексу: дизайнер Александр Ванг домогался мужчин-моделей и трансгендерных женщин
Александр Ванг сексуального домагался к моделям. Фото: jetsetter

Американского дизайнера 37-летнего Александра Ванга обвинили в сексуальных домогательствах к мужчинам-моделям и трансгендерным женщинам.

Подробностями поделился Jetsetter.

Одним из первых в домогательствах модельера обвинил манекенщик Овен Муни. О событиях трехлетней давности парень поделился в Instagram.

По словам Муни, в 2017 году Ванг приставал к нему на одной из вечеринок и трогал за интимные места. Манекенщик уверен, что он не единственная жертва дизайнера.

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Множество пользователей анонимно опубликовали признание в том, что Ванг домогался и к ним.

По словам одного из анонимов, дизайнер на вечеринках приставал к моделям-мужчинам и трансгендерным женщинам, подсыпал им в напитки наркотики и склонял к сексу.

Сам Ванг пока никак не комментирует подобные заявления.

С дизайнером дружат много звезд: Белла Хадид, Кендалл Дженнер, Хейли Бибер и другие.

Владельца модельного агентства МС2 Model Management 74-летнего Жан-Люка Брюнеля задержала французская полиция. Его обвиняют в изнасиловании и сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних, сексуальных домогательствах и торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации.

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