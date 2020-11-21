Подростка выпустили под залог $ 2 миллиона за убийство темнокожих

Кайл Риттенхаус / Reuters

В американском городе Кеноша под залог в $2 млн выпустили из тюрьмы подростка, который летом застрелил двух и ранил еще одного человека. Это произошло в конце августа - после того, как полицейский застрелил чернокожего в городе.

В городе Кеноша полицейский Рустен Шески 23 августа застрелил 29-летнего афроамериканца во время ареста. Тот пытался сесть в авто, где сидели 3 его детей, но полицейский воспринял это как попытку побега. Шески выстрелил в него 7 раз, попав 4 раза. 27 августа в городе начались беспорядки и погромы. Часть жителей с оружием в руках защищали имущество. 17-летний Кайл Риттенхаус застрелил тогда двух человек. Его арестовали и начался суд над ним. Об этом пишет ВВС.

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Несмотря на то, что парня отпустили под залог, суд продолжается. Он должен вернуться на заседание в суд 3 декабря. Установив условия залога, тюрьма Кеноша и судья Лорен Китинг заявили, что залог должен быть высокой, поскольку существует риск, что Риттенхаус, которому грозит пожизненное заключение, может убежать.

Защита Риттенхаус утверждает, что убил в целях самозащиты. Обвинение утверждает, что убил из-за расовой нетерпимости.

Дело привлекла широкое внимание СМИ. Активисты создали фонд для помощи Риттенхаузу. На счета фонда поступило большое количество пожертвований, из которых и выплатили залог.