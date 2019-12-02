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понедельник, 02 декабря 2019 08:10

Поддержка Украины в интересах Европы - Дональд Туск

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Поддержка Украины в интересах Европы - Дональд Туск
Туск утверждает, что европейская безопасность важнее краткосрочных интересов в России. Фото: prm.ua

Бывший президент ФРГ Йоахим Гаук и бывший президент Европейского совета Дональд Туск напомнили об угрозе европейского единства со стороны России.

Об этом политики сказали 1 декабря во время вручения Туска премии имени Марион Денгофф за понимание и примирение между народами, передает DW.

"Сохранение единства ЕС было определяющим направлением деятельности Туска на посту президента Европейского совета. Его беспокоила агрессивная политика Путина, которая проявилась не только в аннексии Крыма и на Востоке Украины, но и в его попытках раскола внутри ЕС", - подчеркнул Гаук.

Туск в своей речи обратился к европейцам с призывом не допустить раскола в своих рядах. По его мнению, страны Европы должны поддерживать трансатлантические отношения, независимо от того, кто на данный момент является президентом США. Также он указал на необходимость не оставлять Украину на произвол судьбы.

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"Поддержка Украины - в собственных интересах Европы", - подчеркнул Туск.

По его мнению, европейская безопасность важнее краткосрочных интересов в России.

20 ноября в хорватском Загребе на съезде Европейской народной партии был избран ее новый председатель - Дональд Туск. Он был единственным кандидатом. Его поддержали 93% делегатов.

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