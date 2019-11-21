Дональд Туск возглавил Европейскую народную партию. Фото - РБК-Украина

20 ноября в хорватском Загребе на съезде Европейской народной партии был избран ее новый председатель - Дональд Туск.

Он был единственным кандидатом. Его поддержали 93% делегатов, сообщает Reuters.

Выступая перед делегатами, новый лидер ЕНП заявил, что на этой должности собирается вести активную борьбу с популизмом.

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"Я вступаю в борьбу с популистами. С одной стороны находятся партии безответственного популизма, а с другой - наша партия, которая несет ответственность за популярность", - заявил он.

Туск сказал присутствующим, что ЕНП "не будет жертвовать такими ценностями, как гражданские свободы, верховенство закона и порядочность". Он вступит в новую должность 1 декабря, заменив Жозефа Дойля.

Дональд Туск два срока был президентом Евросовета - с 2014 года. А перед этим, с 2007-го до 2014 года, занимал должность премьер-министра Польши.

Дональд Туск заявил, что международное общество должно помогать таким слабым странам, как Украина, на которых нападают сильные.