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Под легендарной тюрьмой нашли тайный тоннель

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Под легендарной тюрьмой нашли тайный тоннель
Под тюрьмой Алькатрас нашли древний тоннель. Фото из открытых источников.

Группа исследователей из Бингемтонского университета обнаружила остатки военных сооружений под знаменитой тюрьмой "Алькатрас".

Тюрьма строгого режима расположена на одноименном острове в заливе Сан-Франциско, США. Сейчас функционирует как музей, передает ScienceDaily.

Для поиска военных объектов, построенных на острове еще в XIX веке, когда на Алькатрасе располагался форт, ученые использовали радиолокационные и лазерные сканеры.

Они также обратились к георектификации - механизма привязки старых оцифрованных карт к системе координат. Такой метот позволяет точно определять местоположение исторических объектов в трехмерном пространстве.

Группе, которую возглавляет археолог Тимоти де Смет, удалось выяснить, что под землей сохранились сооружения. Вероятно - бомбоубежище, тоннель с кирпичной кладки и вентиляционные каналы, проложенные в направлении с востока на запад под площадкой для прогулок заключенных.

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Руководитель группы отметил, что его шокировало хорошее состояние обнаруженных зданий. По словам исследователя, объекты скрытые тонким слоем земли и бетонным полом. То есть они погружены в почву всего на несколько сантиметров.

Де Смет планирует продолжить археологические исследования на острове. Он надеется найти старинную цитадель. По версии исследователей она находится непосредственно под зданием бывшей тюрьмы.

"Алькатрас" построили в начале XX века. Она стала первой военной тюрьмой на территории США. Впоследствии в ней под жесточайшим контролем свой срок отбывали многие знаменитые преступников, в том числе Аль Капоне.

Считается, что ни одному из заключенных не удалось успешно бежать из "Алькатраса". Ведь кроме строгого надзора, остров омывает холодная залив, в водах которой, не удалось бы выжить одном преступнику.

В 1963 году тюрьму закрыли - ее работа была признана нецелесообразной с финансовой точки зрения.

В швейцарском городе Альтдорф под руинами средневекового здания археологи нашли монеты поздней Римской империи.

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