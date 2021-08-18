Почти в 50 лет умерла самая старая шимпанзе Европы

Джуди была самой старой шимпанзе Европы/ Newsflash

Самая старая шимпанзе в Европе умерла в 49 лет.

Джуди родилась в 1972 году. Умерла в прошлую среду, 11 августа, в парке Буссоленго в регионе Венето в Северной Италии. Остались дочь Валентина и племянница Джудит. Об этом пишет Daily Star.

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В тот день Джуди проснулась и позавтракала. Затем немного вздремнула в тени. Ее разбудил альфа-самец Давидино. Они немного прогулялись. Затем Джуди легла под дерево и тихо скончалась во сне.

Вскоре смотрители поняли, что что-то не так, когда несколько шимпанзе не смогли разбудить Джуди.

В старости в нее постепенно ухудшилось зрение. Смотрителей она узнавала по голосам, немного прищуривалась, чтобы лучше рассмотреть.

Джуди принадлежала к группе обыкновенных шимпанзе. Ее вид внесен в Красную книгу - под угрозой исчезновения. Шимпанзе в дикой природе редко живут дольше 50 лет, в то время как в неволе могут жить более 60 лет.

Женщина из США прожила в Гамбии в джунглях шесть лет, чтобы научить шимпанзе, росшей в человеческих условиях, быть дикой. История женщины и шимпанзе показана в документальном фильме "Люси - шимпанзе-человек".