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пятница, 16 апреля 2021 10:33

Женщина прожила 6 лет с шимпанзе в джунглях

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Женщина прожила 6 лет с шимпанзе в джунглях
Шимпанзе Люси и женщина Дженис / Mirror

Женщина прожила в джунглях 6 лет, чтобы научить шимпанзе, росшей в человеческих условиях, быть дикой.

История женщины и шимпанзе показана в новом документальном фильме "Люси - шимпанзе-человек". Она рассказывает о студентке 25-летней Дженис, у которой сложились отношения с шимпанзе Люси. Об этом пишет Mirror.

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Сегодня Дженис 70 лет. В 1976-м, когда она была 25-летней студенткой, впервые встретилась с шимпанзе. Люси 10 лет жила как человек в эксперименте психотерапевта Мориса Темерлина и его семьи в США. Женщина ухаживала за шимпанзе в течение одного года. Животное знало 120 знаков, спало в человеческой кровати, и могло подавать гостям чай. Но вскоре шимпанзе стала слишком большой и разрушительной для дома.

Тогда Морис и его жена Джейн решили отправить шимпанзе в дикую природу в Гамбию в 1977-м. Дженис согласилась поехать с ней. Ожидалось, что процесс адаптации займет несколько недель. Через 2 недели Темерлины вернулись. А Дженис - нет.

Сначала Люси жила в заповеднике, но не спешила привыкать. Когда в 1979 году ее перевели на удаленный необитаемый остров, Дженис поехала с ней. Для собственной безопасности от леопардов и бегемотов спала в клетке с Люси и 8 другими шимпанзе. Несмотря на отсутствие электричества и чистой воды, оставалась там более 6 лет. Ради шимпанзе она оставила парня и карьеру учителя. Дженис говорит, что животные удовлетворяли все ее потребности в коммуникации и не подпускали других людей. Наконец, Люси интегрировалась в мир шимпанзе, а Дженис покинула остров. Люси умерла через год после того, как попрощалась с женщиной - в 1987-м.

Сейчас на островах Гамбии есть заповедник шимпанзе, где свободно бегают 140 животных, находящихся на грани исчезновения.


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Дата
16
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