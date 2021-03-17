Шимпанзе "подсели" на телевизор

Шимпанзе смотрят на большой экран в вольере в зоопарке Двур-Кралове-над-Лабем / Reuters

Шимпанзе в 2 чешских зоопарках наслаждаются онлайн-связью.

Чтобы восполнить недостаток взаимодействия с посетителями, ведь зоопарки закрыты с декабря 2020-го, шимпанзе в сафари-парке в чешском городе Двур-Кралове-над-Лабем и в зоопарке в 150 км от Брно теперь наблюдают за повседневной жизнью друг друга на больших экранах. Об этом пишет The Guardian.

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Животные проявляют много интереса к тому, что делают их дальние родственники. Им не надоедает смотреть на большие экраны.

"Сначала, несколько недель назад, они подходили к экранам с защитными или угрожающими жестами, но впоследствии успокоились. С тех пор перешли в режим "Я смотрю телевизор". Когда видят напряженные ситуации, встают с дивана, как и мы, когда смотрим спортивные соревнования в прямом эфире", - говорит Габриэла Линхартова с сафари-парка.

Шимпанзе также переняли другие человеческие привычки. Например, берут закуски во время просмотра. Например орехи, чтобы пожевать, наблюдая за тем, что происходит.

Видеоконференции, которые также транслируются на сайте сафари-парка, будут ежедневно с 8:00 до 16:00 до конца марта. Затем смотрители решат, стоит ли продолжать.