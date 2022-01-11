Почти 70 мигрантов штурмовали польскую границу: двое прорвались

Вечером 10 января около 70 мигрантов пытались нелегально прорваться через польско-белорусскую границу.

Группа иностранцев форсировала границу в зоне ответственности погранзаставы в Мельнике, сообщил 11 января пресс-центр пограничной службы Польши в Twitter.

"Вчера польско-белорусскую границу пытались нелегально пересечь 68 человек", - говорится в сообщении.

В то же время в зоне ответственности пограничной заставы в Тересполе двое граждан Кубы сумели таки попасть на польскую сторону границы, пройдя под пограничным мостом.

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Польша и страны Балтии обвиняют Беларусь и Россию в гибридной агрессии с применением искусственно спровоцированного миграционного кризиса.

За 2021 год польские пограничники зафиксировали почти 40 тыс. попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы. Практически все они произошли во второй половине года.

Наибольший наплыв мигрантов наблюдался в октябре - более 17,5 тыс., но в ноябре - около 9 тыс. Декабрь, очевидно из-за холодов и мер Польши и Евросоюза, стал месяцем с наименьшим количеством таких попыток - около 1,7 тыс.

В логистическом центре в Брузгах, куда переселили мигрантов с наступлением холодов, сейчас проживает около 500 человек.