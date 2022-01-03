Белорусские солдаты перерезают ограждение на границе с Польшей

На территорию Польши пытались попасть четыре человека. Фото: nv.ua

Пограничная служба Польши сообщила об очередной попытке пересечения границы с Беларусью.

Около 13.30 на участке, охраняющем пограничный патруль, в Шудзялове четыре человека пытались попасть на польскую территорию. Об этом сообщает RMF4.

"Четыре человека с белорусской стороны пытались попасть на территорию Республики Польша. В то время, однако, два человека в штатском – но в кепках с маркировкой, напоминавших маркировку белорусских служб – ножницами разрезали ограждение. Тогда в польские патрули начали бросать камни и ветки" , – рассказала спикер пограничной службы Анна Михальская.

По ее словам, четырех мужчин после пересечения границы задержали. Ни один из них не ходатайствовал о международной помощи, их сопровождали обратно к линии границы.

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В этот же день польские пограничники заметили белорусских солдат, которые перерезали ограждение, а неподалеку была группа мигрантов, которые ушли, когда увидели польский патруль.

В 2021 году польские пограничники зафиксировали почти 40 тысяч. попытки нелегального пересечения польско-белорусской границы. Польские пограничники также сообщают, что в стране регулярно задерживают водителей, помогающих мигрантам, которые все же перешли границу незамеченными.