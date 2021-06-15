Поцелуи и нарушения протокола: как президенты США оконфузились на встрече с Елизаветой II

Джо Байден нарушил королевский протокол. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден встретились с королевой Великобритании Елизаветой II. Мировые СМИ обсуждают, удалось ли американскому лидеру соблюсти все тонкости этикета во время встречи с монархом.

Подробности конфузов показали в сюжете ТСН.

Елизавета II впервые с момента смерти своего мужа, принца Филиппа, приняла в Виндзорском замке гостей.

Во время встречи с королевой политики должны соблюдать протокол - не приезжать позже монарха и не покидать мероприятие раньше нее. Байден опоздал на встречу с королевой на пять минут.

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Также американского лидера обвинили в "ужасном нарушении этикета". Байден не снял солнцезащитные очки.

Президент США нарушил еще один пункт королевского протокола. Он рассказал прессе детали разговора с королевой. По его словам, за чаем Елизавета поинтересовалась у него мнением о российском президенте Владимире Путине и китайском лидере Си Цзинпине. Согласно протоколу, такие вещи не обнародуют, потому монарх - вне политики.

"Она напомнила мне мою маму своим внешним видом. И своей щедростью", - прокомментировал лидер США.

Однако Байден не первый президент, который нарушил королевский протокол. Его предшественник Дональд Трамп в 2018 году признался: монарх во время аудиенции назвала Brexit сложной проблемой. Также визит Трампа к королеве запомнился таким конфузом: королеве пришлось обходить американского президента, который заступил ей дорогу. Рост Трампа 190 см и он почти полностью перекрыл видимость, чем грубо нарушил этикет.

Джордж Буш-старший во время совместной пресс-конференции передал королеве трибуну, где были высокие микрофоны. Елизавета, рост которой 163 см, едва выглядывала из-за них.

Королева действительно обиделась на Джимми Картера, который вместо того, чтобы поцеловать ей руку во время приветствия, полез с поцелуями в лицо.

Президент США Джо Байден и его жена Джилл Байден провели встречу с королевой Великобритании Елизаветой II в Виндзорском замке. Встреча длилась около 1 ч. и была первой встречей королевы один на один с мировым лидером с начала пандемии коронавируса. Это также одно из первых ее публичных мероприятий с тех пор, как ее муж, принц Филипп, умер в этом году в возрасте 99 лет.