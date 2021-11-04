По указанию Джулиани экс-генпрокурор придумал план расследования против Байдена в Украине

В прошлом году в распоряжении американских следователей появились электронные письма, отправленные Луценко, с планом воплощения схемы. Фото: Александр Космач, УНИАН

28 сентября в федеральном суде южного округа Нью-Йорка обнародовали документы, пролившие дополнительный свет в ходе криминального расследования против адвоката бывшего президента США Дональда Трампа Руди Джулиани.

Об этом стало известно британской газете The Guardian, пишет "Зеркало недели".

Весной 2019 года три украинских прокурора Юрий Луценко, Константин Кулик и Виктор Шокин согласились заключить с Джулиани и двумя другими американскими адвокатами контакты на сотни тысяч долларов для влияния в администрации Трампа.

Федеральные следователи выявили подробные планы, разработаны бывшим генпрокурором Украины Луценко, и одобрены Джулиани. Согласно им, они должны были объявить и продвигать расследование Джо Байдена и его сына Хантера в Украине, чтобы повысить шансы Трампа на переизбрание.

По словам близких к расследованию источников, следователи еще в прошлом году увидели электронные письма, в которых были описаны разные элементы этой схемы. Их прислали Луценко.

Следователи получили документы и свидетельские показания, в которых подробно описано, как три украинских прокурора по указанию Джулиани помогали Трампу и Джулиани продвигать обвинения Байдена и Украины, даже если они не имели под собой никакого основания.

Лишь неожиданное избрание нового президента Владимира Зеленского заставило их отказаться от плана, но ненадолго.

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В июле 2019-го Трамп и совершил свой "пресловутый телефонный звонок" Зеленскому с целью оказывать давление на нового украинского президента, чтобы тот объявил о расследовании относительно Байденов. В то время Трамп удерживал около $400 млн в рамках военной помощи Украине. Разоблачение теневой дипломатии Джулиани и телефонного разговора Трампа с Зеленским привело к тому, что Трамп стал третьим президентом США, которому объявили импичмент.

Луценко и другие так хотели получить влияние в Белом доме Трампа через Джулиани, что решили, что смогут получить больший доступ к нему, если организуют еще и финансовую выгоду для Джулиани. Несмотря на то, что Джулиани был нанят тогдашним президентом Трампом как его личный адвокат, Трамп не заплатил ему и Джулиани выразил украинцам разочарование.

Источник, видевший ордер на обыск у Джулиани, сказал газете, что в нем также перечислены 12 человек, о которых следователи хотели получить информацию. Среди них все три украинских прокурора: Луценко, Шокин и Кулик. В ордере на обыск также запрашивали любые записи, имеющиеся у Джулиани, касающиеся его общения с Викторией Тенсинг и Джозефом ДиДженова.

Дональд Трамп и его соратники с 2019 года и по сей день выдвигают необоснованные утверждения, о том, что Джо Байден на должности вице-президента США оказывал давление на Украину для увольнения генерального прокурора за расследование деятельности украинской энергетической компании Burisma, в совет директоров которой входил Хантер Байден. Трамп бездоказательно утверждал, что Байден добился увольнения прокурора, чтобы его сын избежал проверки. Трамп надеялся сделать эти обвинения центральной темой своей предвыборной кампании 2020-го. Впоследствии все выдвинутые утверждения были опровергнуты.