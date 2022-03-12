По стопам Януковича. В пропутинского французского политика швырнули яйцом

На кандидата в президенты Франции Эрика Земмура было совершено нападение во время его прибытия в город Муассак в субботу.

Политика ударили в голову куриным яйцом, информирует Le Figaro.

Земмур вышел из автомобиля, после чего и произошел инцидент.

Нападавшего немедленно задержала охрана. А потом забрали жандармы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Путин поделился с Макроном некрофильными фантазиями

Автор: lefigaro.fr Нападение с яйцом на Эрика Земмура

Эрик Земмур объявил о намерении принять участие в предстоящих президентских выборах. Экс-журналист придерживается правых взглядов, в конце прошлого года основал партию "Reconquête".

В частности, он благосклонно относится к президенту России Владимиру Путину. Призывает никогда не принимать Украину в НАТО.

В сентябре 2004 года подобная ситуация произошла с кандидатом в президенты Украины Виктором Януковичем. Дмитрий Романюк, бросивший яйцо в Януковича, впоследствии был назначен заместителем председателя ОГА в Ивано-Франковской области.