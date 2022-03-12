По стопам Януковича. В пропутинского французского политика швырнули яйцом

На кандидата в президенты Франции Эрика Земмура было совершено нападение во время его прибытия в город Муассак в субботу.
Политика ударили в голову куриным яйцом, информирует Le Figaro.
Земмур вышел из автомобиля, после чего и произошел инцидент.
Нападавшего немедленно задержала охрана. А потом забрали жандармы.
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Эрик Земмур объявил о намерении принять участие в предстоящих президентских выборах. Экс-журналист придерживается правых взглядов, в конце прошлого года основал партию "Reconquête".
В частности, он благосклонно относится к президенту России Владимиру Путину. Призывает никогда не принимать Украину в НАТО.
В сентябре 2004 года подобная ситуация произошла с кандидатом в президенты Украины Виктором Януковичем.
Дмитрий Романюк, бросивший яйцо в Януковича, впоследствии был назначен заместителем председателя ОГА в Ивано-Франковской области.
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