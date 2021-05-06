По меньшей мере 25 человек погибли во время перестрелки

Проверка в Рио-де-Жанейро / Reuters

В результате перестрелки в бразильском Рио-де-Жанейро погибли по меньшей мере 25 человек, включая полицейского.

Перестрелка произошла в ходе полицейской операции в трущобах города. Полиция начала там операцию, когда получила сообщение, что торговцы наркотиками вербуют детей в банду. Об этом пишет ВВС.

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Два пассажира в поезде метро тоже ранены, но выжили. Полиция подтвердила смерть полицейского Андре Леонардо де Мелло Фриаса.

Банда, которая стала целью рейда, занимается незаконным оборотом наркотиков, грабежами, убийствами и похищением людей. Подозреваемые пытались скрыться крышами домов трущоб, когда полиция их преследовала.

Между тем, жители трущоб делились рассказами, свидетелями которых стали, в соцсетях. Полиция вместо изъяла их телефоны, обвинив в предупреждении членов банды о рейде.

"Сказать, что торговцы наркотиками вербуют детей и подростков для торговли, - смешно, потому что все знают, что в банд есть несовершеннолетние, которые на них работают. Говорить, что собираетесь начать массовый рейд, потому что обнаружили, что торговцы людьми вербуют детей - какая-то шутка", - говорит местный профессор социологии Игнасио Кано.

Рио-де-Жанейро - один из самых жестоких городов Бразилии. Большие территории мегаполиса с населением более 12 млн человек под контролем преступников. Многие из них связаны с мощными бандами торговцев наркотиками. Правоохранительных органов в Бразилии часто обвиняли в чрезмерном применении силы против гражданского населения во время операций борьбы с преступностью в крупных городах. С июня 2020 суд ограничил действия полиции в бедных районах Рио на время пандемии, если только в этом нет крайней необходимости.