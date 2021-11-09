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вторник, 09 ноября 2021 09:42

По количеству Covid-смертей Украина обогнала США

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В мире в течение суток 7 ноября диагностировали более 367 тыс. новых случаев Covid-19. Больше всего заболевших выявили в США, России и Великобритании.

По суточной смертности в мире от коронавируса лидируют РФ, Украина и США, свидетельствуют данные Worldometers.

В США зафиксировали более 50 тыс. новых инфицированных за сутки, в России - более 39 тыс., а в Великобритании - более 32 тыс. новых заражений. Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Турция и Германия. Украина - на седьмом месте.

Автор: worldometers.info
  Украина обогнала США по суточной смертности
Украина обогнала США по суточной смертности

По приросту болезни в Европе лидируют РФ, Великобритания и Германия. По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Украина и Болгария.

Сейчас в мире насчитывают более 18 млн активных случаев заболевания. Излечились от недуга более 227 млн человек. С начала пандемии подтвердили более 5 млн смертей от Covid-19.

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В Украине за минувшие сутки зафиксировали 18 988 случаев инфицирования коронавирусом. Умерли от осложнений 833 больных Covid-19. Среди инфицированных - 1183 детей и 426 медработников. 833 - максимальная суточная смертность от 5 ноября. Тогда фиксировали 793 летальных исхода.

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Дата
09
ноября

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