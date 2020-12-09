По делу об обезглавливании учителя задержали 5 чеченцев

Все задержанные родом из Чечни в возрасте от 18 до 21 года. Фото: Reuters

Полиция Франции задержала еще 5 человек по делу об убийстве 47-летнего учителя истории Самюэля Пати под Парижем. Тот во время разговора о свободе слова показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.

Все задержанные родом из Чечни в возрасте от 18 до 21 года. Мужчин подозревают в контактах с 18-летним Абдуллахом Анзоровым, который отрезал пати голову, пишет Deutsche Welle.

До предъявления обвинений подозреваемые могут находиться под стражей до 96 часов. Фигурантами дела сейчас являются 14 человек, среди них несовершеннолетние ученики лицея, которые могли навести Анзорова на Пати.

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Под Парижем в городе Конфлан-Сент-Оноріон Анзоров отрезал голову учителю истории и географии, который показал детям карикатуры на пророка Мухаммеда от журнала Charlie Hebdo, как пример свободы слова. После преступления убийца выложил фото с отрубленной головой учителя в своем аккаунте в Twitter.