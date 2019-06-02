Племянница разведчика Скрипаля написала книгу об отравлении

Виктория Скрипаль написала книгу об отравлении. Фото: "Известия"

Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрпипаля Виктория опубликовала в интернете первый раздел книги об отравлении в британском Солсбери.

Первый раздел получил название "Беседы с черным котом". Рассказывает, как впервые узнала об отравлении "новичком", сообщает ТСН.

"Новость, которая выскочила подобно страшному оскалу дракона к нам, в тихую провинциальную идиллию вечера понедельника с бескрайних просторов всемирной сети в одно мгновение погрузила нас в болотину ужаса, в которой мы живем с мужем и нашими детьми с того вечера по сей день", - рассказывает Виктория Скрипаль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Отравление Скрипалей: СМИ назвали имя третьего подозреваемого

Вместе с книгой она планирует опубликовать ранее неизвестные фотографии из семейного архива. Скрипаль отметила, что периодичность выхода глав и снимков будет зависеть от реакции аудитории.

В начале марта 2018 в британском Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская премьер Тереза ​​Мэй позже заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, заявив, что все химическое оружие РФ уничтожено в 2017 году под контролем Организации по запрещению химического оружия.