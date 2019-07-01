"Плавучий Чернобыль" из России отправят в Арктику

Плавучая АЭС "Академик Ломоносов" отправится в Арктику. Фото: uk.wikipedia.org

Российская Федерация планирует переместить свой атомный завод в отдаленную точку в Арктике. Отправка планируется уже в следующем месяце.

"Впервые в истории Россия собирается отбуксировать с помощью баржи свою атомную электростанцию ​​из региона севернее Москвы в весьма отдаленный район в Арктике. Там она должна будет обеспечивать энергией местные морские буровые платформы, которые добывают газ и нефть. Этот проект критики уже назвали "плавучим Чернобылем", - сообщает Vice News.

Этот российский проект разрабатывался почти 9 лет и в настоящее время находится в финальной стадии.

Точка размещения "плавучего Чернобыля" (Певек) будет почти в 3 тысячи морских миль от российского города Мурманск.

Сама эта атомная электростанция ​​официально названа "Академик Ломоносов". Она должна помочь в разработке нефтяных и газовых месторождений в Арктике, в свою очередь, застраховать Москву от истощения залежей этих стратегически важных для российской экономики ресурсов в Сибири.

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Проект уже вызвал жесткую критику от российских соседей по Арктике - в первую очередь, со стороны Канады.

Первую в мире плавучую атомную электростанцию начали строить в 2007 году в российском городе Северодвинске на предприятии "Севмаш". Критики плавучей атомной электростанции уверяют, что на воде такому мощному механизму угрожают природные катаклизмы. Кроме того, корабль является легкой мишенью для террористов.