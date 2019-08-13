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вторник, 13 августа 2019 10:19

Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах

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Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах
Испанский певец Пласидо Доминго. Фото: EPA-EFE / Gorka Estrada.

9 женщин выступили с заявлением, что подвергались сексуальным домогательствам со стороны испанского певца Пласидо Доминго.

8 певиц и одна танцовщица рассказали журналистам о том, что с конца 1980-х в разное время в течение приблизительно 30 лет подвергались домогательствам со стороны Доминго. Три из них сказали, что Доминго пытался их поцеловать. Одна утверждает, что певец рукой залез ей под юбку, сообщает агентство Associated Press.

Лишь одна из 9-ти женщин согласилась, чтобы ее имя было опубликовано. Патриция Вульф выступала вместе с Доминго в Вашингтоне. 7 из 9-ти собеседниц агентства считают, что их карьере был нанесен ущерб из-за того, что они отвергли Доминго.

Еще несколько женщин сообщили, что испытывали дискомфорт через регулярные заигрывания Доминго. Одна из пострадавших рассказала, что певец выбрал ее для совместных выступлений в 1990-х. А потом настойчиво приглашал на свидание.

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Около 30 опрошенных музыкантов, певцов, танцовщиков и работников сцены сказали, что Доминго в их присутствии проявлял настойчивый интерес к молодым женщинам и иногда вел себя неприлично.

78-летний Доминго говорит, что "обвинения 30-летней давности со стороны неназванных лиц чрезвычайно подавляют". Певец подчеркнул, что приведенные агентством утверждения не соответствуют действительности.

"Тем не менее, больно слышать, что я мог огорчить кого-то, заставить чувствовать дискомфорт, несмотря на то, как давно это было, а также какими благими были мои намерения", - добавил он.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен расширить британские тюрьмы. Как отмечается, Джонсон планирует увеличить финансирование тюрем и создать в них 10 тыс. новых мест.

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13
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