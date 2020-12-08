Плачь, ЕС: Россия накапливает войска в немецком городе

На территории оккупированного Кенигсберга накапливают войска. Фото: Голос Америки

В Калининграде, бывшем Кенигсберге, заметили наращивания российской военной техники.

Уже сформировали мотострелковую дивизию, пишет Голос Америки.

Развернутая мотострелковая дивизия включает в себя танковый полк, который недавно получил 30 танков Т-72Б3.

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Кроме этого в городе дислоцируется российский корабль, вооруженный крылатыми ракетами типа "Калибр" и и истребителями Су-30СМ, количество которых не уточняется.

7 декабря на всех участках ответственности украинских подразделений зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации из автоматических станковых гранатометов открывали огонь в сторону позиций украинских защитников неподалеку Водяного. У Новотроицкого враг применил подствольные гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. А у Авдеевки противник выстрелил из ручного противотанкового гранатомета. Также, наши воины обнаружили факт инженерного оборудования позиций по направлению временно оккупированной Горловки в сторону украинских подразделений в районе населенного пункта Южное, сообщили в штабе операции Объединенных сил.