Питт спросил астронавта на МКС, лучше ли он Клуни

Брэд Питт поговорил с астронавтом с на Международной космической станции. Фото: style

Брэд Питт 20 минут общался с астронавтом Ником Хейгом с Международной космической станции.

Актер играл астронавта в фильме "К звездам", пишет style.

Питт очав разговор с фразы: "Станция, это Брэд, как слышно?". Актер расспрашивал у астронавта о циклах сна в космосе. режим питания и ментальное состояние.

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"Я вынужден вам сказать, наш корабль был немного чище. Вы знаете все предметы, являющиеся на стенах позади вас?", - пошутил Питт.

В конце разговора он спросил, кто лучше сыграл космонавта. Он или Джордж Клуни. Смеясь, астронавт ответил, что Питт лучше сыграл.

На этой неделе американский актер 55-летний Брэд Питт побывал на премьере фильма "Однажды в Голливуде" в Мехико. Новая лента режиссера Квентина Тарантино уже успела собрать в прокате $ 41,5 млн.