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вторник, 01 декабря 2020 12:40

Пили пиво с протеза ноги убитого талиба и фотографировались: сеть шокировали фото австралийского спецназа

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Фотографии солдат элитного австралийского спецназа SAS во время их службы в Афганистане в 2009-2013 годах шокировали сеть.

Кадры обнародовало издание Guardian Australia после выхода отчета о военных преступлениях.

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На одной из фотографий видно, как военнослужащий пьет пиво с протеза ноги в баре The Fat Lady's Arms. Он расположен в провинции Урузган на юге Афганистана, где находилась база австралийского спецназа.

Автор: Guardian Australia
  Обнародовали шокирующие фото австралийского спецназа во время войны в Афганистане.
Обнародовали шокирующие фото австралийского спецназа во время войны в Афганистане.
Автор: Guardian Australia
  Обнародовали шокирующие фото австралийского спецназа во время войны в Афганистане.
Обнародовали шокирующие фото австралийского спецназа во время войны в Афганистане.

На другом фото позировали два солдата, которые использовали протез ноги в качестве реквизита.

Сообщается, что протез нижней конечности мог принадлежать боевику Талибану, которого убили во время атаки австралийских военных в конце апреля 2009 года.

Согласно неподтвержденной информации, протез забрали с поля битвы и хранили в баре. Посетители бара использовали его в качестве кружки.

По словам некоторых солдат, высокопоставленные офицеры терпимо относились к подобной практике.

Силы безопасности Афганистана в провинции Газни ликвидировали одного из главарей террористической организации "Аль-Каида" Абу Мухсина аль-Масри.

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