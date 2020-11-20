Петух убил полицейского

Погибший полицейский / Facebook

Офицера полиции на Филиппинах убил петух во время рейда на нелегальные петушиные бои.

Лейтенант Кристиан Болок взял в руки боевого петуха, когда собирал доказательства. Лезвием шпоры птица ударила полицейского в артерию на бедре. Тот умер от потери крови, сказал начальник местной полиции, полковник Арнель Апуд. Об этом пишет The Times of India.

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В результате рейда в городе Сан-Хосе, где Болок был начальником полиции, 3 человек арестовали, а 2 боевых петухов забрали вместе с 2 наборами шпор.

"Это был несчастный случай и горе, которого не могу объяснить. Не мог поверить, когда мне сообщили новость. Впервые за 25 лет, пока я в полиции, потерял офицера из-за петуха", - сказал Апуд.

Петушиные бои - популярный кровавый вид спорта на архипелаге. Местные ставят деньги на исход битвы. Петухи часто бьются до смерти. На лапах у них острые шпоры. Петушиные бои запрещены вместе с другими спортивными и культурными мероприятиями во время пандемии, чтобы предотвратить скоплению людей.

На Филиппинах на 107 млн населения зафиксировано около 415 тыс. случаев заболеваний на коронавирус. Более 8 тыс. умерли. С середины августа количество новых случаев заболеваний в стране падает.