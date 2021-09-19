Первый в истории гражданский экипаж вернулся на Землю

19 сентября в 02:06 первый в истории полностью гражданский экипаж космической миссии Inspiration 4 приводнился в Атлантическом океане.

Четыре непрофессиональных астронавта успешно завершили свое трехдневное путешествие в космосе, сообщает пресс-служба Inspiration 4 в Twitter.

"Астронавты приводнились в Атлантическом океане у побережья космического центра Кеннеди во Флориде. Капсулу, на которой возвращался экипаж, подняли на корабль, после чего астронавты начали выходить. После миссии они должны пройти медицинский осмотр", - говорится в сообщении.

Космический корабль Dragon отправился в свободный полет на высоту 575 км. Экипаж, который прошел шестимесячную подготовку, ежедневно облетал Землю более 15 раз. Запуск осуществила компания Илона Маска SpaceX. Ракету-носитель Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon запустили 16 сентября в 03:02 по Киеву. Экипаж состоит из бизнесмена и инициатора этой миссии Джареда Айзекмана, пилота Сиан Проктор, бортового врача Хейли Арсено и бортинженера Криса Семброски. Ни один из них не является профессиональным астронавтом.

Фото: twitter.com/inspiration4x

Четверка планирует выставить на аукцион предметы, которые они взяли с собой в космос, в частности гавайскую гитару. SpaceX уже в третий раз отправляет людей в космос и обратно — это еще одна веха на рынке космического туризма.

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В 2022 году состоится первая украинская миссия на Луну. Ее осуществит британская компания Spacebit в сотрудничестве с американскими партнерами. В рамках миссии, которая будет стоить украинской стороне около $1,5 млн, на поверхность спутника доставят технику для проведения научных исследований на поверхности Луны.