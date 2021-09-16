Впервые в космос отправился гражданский экипаж

SpaceX запустил на космическую орбиту первую гражданскую миссию. Фото: twitter.com/SpaceX

Впервые в истории в космос отправился гражданский экипаж. Запуск осуществила компания Илона Маска SpaceX.

Миссия под названием Inspiration4 отправилась на орбиту на борту космического корабля Dragon. Запуск ракеты Falcon 9 с экипажем состоялся со стартового комплекса 39A Космического центра NASA во Флориде. Об этом сообщили на официальном YouTube-канале SpaceX.

Экипаж состоит из бизнесмена и инициатора этой миссии Джареда Айзекмана, пилота Сиан Проктор, бортового врача Хейли Арсено и бортинженера Криса Семброски. Ни один из них не является профессиональным астронавтом.

Примерно через три дня экипаж Inspiration4 вернется на Землю - он приводниться у побережья Флориды.

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В 2022 году состоится первая украинская миссия на Луну. Ее осуществит британская компания Spacebit в сотрудничестве с американскими партнерами. В рамках миссии, которая будет стоить украинской стороне около $1,5 млн, на поверхность спутника доставят технику для проведения научных исследований на поверхности Луны.