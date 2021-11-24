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среда, 24 ноября 2021 15:24

Первый дом для престарелых слонов открыли в Европе

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Первый дом для престарелых слонов открыли в Европе
Слон Ганди стал первым жителем "Слоновьего рая" / Страница "Слонового рая" в Twitter

Во Франции открыли первый в Европе дом для старых слонов "Слоновий рай".

Первым его жителем стал слон Ганди. Вскоре во французский центр отправят еще несколько животных. Об этом пишет Polsat.

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Строительство дома для "слонов-пенсионеров" в Бюссьер-Галанте началось в 2017 году. За его создание отвечают два бельгийских ветеринара.

Проект финансировали за счет пожертвований компаний, ассоциаций и частных лиц со всего мира. Фонд, учрежденный актрисой Брижит Бардо, способствовал созданию центра.

Стоимость "Слоновьего рая" около 1 млн евро. В парке, площадью 28 га, будут жить слоны, которые раньше выступали в цирках или жили в зоопарках. Со временем в центр попадет больше животных, что, в частности, связано с работой французского правительства по запрету выступления диких животных в цирках.

Объект будет открыт для небольших групп посетителей, например, школьников. На животных можно будет смотреть издалека, чтобы не нарушать их покой.

Слон Ганди - первый житель "Слоновьего рая". По словам сотрудников, животному от 52 до 58 лет. Это представитель индийского вида слонов. Раньше он жил во французском зоопарке, где его жизнь была непростой. Он много раз ставал жертвой нападения других слонов, в результате чего был замкнут и изолирован от других животных.

Теперь слон может рассчитывать на покой. Воспитатели говорят, что он любит арбузы, лимоны, петрушку, крапиву и сливы. Кроме того, он уже несколько дней играет своим любимым желтым мячом.

Десятилетние тяжелого браконьерства привели к эволюции в слонов без бивней в части Африки, обнаружили ученые. Слонов самок без бивней стало больше в национальном парке Горонгоса в Мозамбике. Охота за слоновой костью в течение 15-летней гражданской войны в стране привела к уничтожению многих животных и изменила их ДНК.

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