Исследователи изучили слонов без бивней в национальном парке Горонгоса / Getty Images

Десятилетние тяжелого браконьерства привели к эволюции в слонов без бивней в части Африки, обнаружили ученые.

Слонов самок без бивней стало больше в национальном парке Горонгоса в Мозамбике. Охота за слоновой костью в течение 15-летней гражданской войны в стране привела к уничтожению многих животных и изменила их ДНК. Об этом пишет Independent.

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Небольшая часть самок слонов всегда рождалась без бивней, но эксперты начали замечать, что таких рождается все больше. Эту тенденцию видят со времени окончания войны в стране в 1992 году, когда браконьеры уничтожили 90% популяции слонов в парке. Рождаемость самок без бивней участилась в три раза, в сравнению с тем, что было до войны. Это эволюционное изменения, которым природа пытается обеспечить вид от вымирания.

Во время войны парк стал географическим центром конфликта. В районе было большое количество солдат, которые убивали слонов ради слоновой кости, чтобы купить оружия и боеприпасы. В результате уровень браконьерства был очень интенсивным.

Парк слонов на Бали оставил более дюжины слонов голодать, а сотрудники, оставшиеся без зарплаты из-за резкого падения продажа билетов, разахались. Такие последствия пандемии, которые привели к закрытию парка для туристов.