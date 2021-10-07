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пятница, 08 октября 2021 03:14

Из-за пандемии голодают слоны

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Из-за пандемии голодают слоны
Лагерь для слонов на Бали пострадал из-за пандемии / Al Jazeera

Парк слонов на Бали оставил более дюжины слонов голодать, а сотрудники, оставшиеся без зарплаты из-за резкого падения продажа билетов, разахались. Такие последствия пандемии, которые привели к закрытию парка для туристов.

Балийский слоновий лагерь - парк в стиле сафари, расположенный в получасе езды от города Убуда. До пандемии он предлагал ряд мероприятий на природе, таких как катание на велосипеде по рисовым полям по соседству со слонами и рафтинг. Об этом пишет Al Jazeera.

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В 2005 году парк присоединилась к программе сохранения дикой природы, проводимой министерством лесного хозяйства страны. Программа поручает частным зоопаркам и сафари-паркам в Индонезии заботу о находящихся под угрозой исчезновения слонах. Исследование 2007 года Всемирного фонда дикой природы показало, что в дикой природе осталось всего 2400 суматранских слонов, и теперь считается, что их число сократилось вдвое из-за браконьерства с причин слоновой кости, конфликта между людьми и слонами, и вырубки лесов.

Между 1980 и 2005 годами, то есть за полутора поколениям жизни слонов, эти животные потеряли 67% среды обитания. В дикой природе вид попал в список под угрозой исчезновения в 2012 году.

Слонов для парков и зоопарков поставляют из центров разведения, созданных 30 лет тому на Суматре. Центры должны помочь стабилизировать популяцию. В обмен на помощь животным аккредитованным компаниям разрешали продавать услуги слоновьего туризма, которые были очень прибыльными до пандемии. Парк брал $230 за получасовую поездку на слоне для двоих.

На юго-западе Китая ' для слонов. Это сделали после того, как стадо из 15 слонов прошло около 500 км по стране этим летом, из-за чего приходилось эвакуировать людей в них на пути. Также животные уничтожали урожай фермеров.

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08
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