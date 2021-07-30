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пятница, 30 июля 2021 09:35

Первой леди США понадобилась медичинская помощь после травмы

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Первой леди США понадобилась медичинская помощь после травмы
Джилл Байден понадобилась медицинская помощь после травмы ноги на гавайском пляже. Фото: EPA / DNCC / Scanpix / LETA

Первой леди США Джилл Байден понадобилось хирургическое вмешательство после того, как она травмировала ногу на Гавайях во время официального визита.

Об этом сообщает abc7.

Медицинскую процедуру, чтобы достать посторонний предмет из левой ноги и промыть рану, провели в четверг в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Риди в городе Бетесда, штат Мэриленд. В это время рядом с женой был и президент США Джо Байден. Вечером того же дня он вернулся в Белый дом.

Как сказал представитель американской первой леди Майкл Лароса, она пробила ногу во время прогулки на пляже на Гавайях на прошлых выходных, но было "непонятно, какой предмет вызвал прокол".

Это произошло во время официального визита на Гаваи после встреч с американскими олимпийскими спортсменами.

Сначала на Гавайях Джилл Байден посетила клинику по вакцинации от коронавируса в Вайпаху, а потом присоединилась к семьям военных на совместный пикник на базе Перл Харбор-Гиккам.

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Во время прогулки по пляжу на Гавайях Джилл Байден наступила на неизвестный предмет, который застрял в ее ноге.

После медицинской процедуры Лароса так прокомментировал состояние первой леди: "Рана сейчас чистая, без инфекций, и ожидается, что она хорошо заживет".

Впервые после инаугурации Джо Байдена первая леди США совершила деловой выход 22 января.

Фотографии события она опубликовала на официальном Instagram-странице.

Джилл Байден появилась на публике в элегантном образе - черном пальто и длинном платье молочного цвета. Наряд сочетается с замшевыми сапогами на высоком каблуке. Элегантный образ дополнила жемчужным ожерельем и белой защитной маской с вышивкой. Волосы первая леди вложила волнами.

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