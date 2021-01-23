Джилл Байден покоряет американцев элегантностью

Фото: Instagram.com

Впервые после инаугурации Джо Байдена первая леди США провела деловой выход.

Фотографии события она опубликовала на официальном Instagram-странице.

Джилл Байден появилась на публике в элегантном образе - черном пальто и длинном платье молочного цвета. Наряд сочетается с замшевыми сапогами на высоком каблуке. Элегантный образ дополнила жемчужным ожерельем и белой защитной маской с вышивкой. Волосы первая леди вложила волнами.

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Сначала Джилл Байден выступил на Капитолийском холме, где выразила слова благодарности членам Национальной гвардии, которые отвечали за безопасность во время инаугурации. Первая леди вспомнила покойного Бо Байдена, который служил в Национальной гвардии Делавэра. Также она угостила военнослужащих шоколадным печеньем.

"Национальная гвардия всегда будет занимать особое место в сердцах всех Байден", - сказала супруга президента.

Впоследствии Джилл посетила клинику по борьбе с онкологией Whitman Walker Health, расположенную в Вашингтоне.

20 января в Вашингтоне у Капитолия 78-летний Джозеф Байден принял присягу как 46-й президент США.