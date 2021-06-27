Первая страна в Европе отменила все карантинные ограничения

С 26 июня жителям не нужно будет носить маски или придерживаться социальной дистанции. Фото: Pixabay

Исландия отменила все внутренние карантинные ограничения, которые действовали с начала пандемии. Такое решение власти приняли благодаря росту количества вакцинированного населения.

Поэтому с 26 июня жителям не нужно будет носить маски или соблюдать социальную дистанцию. Страна первой в Европе объявила об этом. В Министерстве здравоохранения Исландии отметили, что 87% взрослого населения уже получили первую дозу вакцины против коронавируса. Зато 60% – полностью вакцинировались.

Поэтому в стране был выработан коллективный иммунитет. Именно поэтому власти приняли решение полностью отменить все внутрикарантинные ограничения.

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В стране отменяется:

- обязательное пребывание в общественных местах в масках;

- соблюдение социального дистанцирования;

- ограничение на проведение различных мероприятий.

В правительстве также сообщили, что с 1 июля меняются правила проверки на коронавирус тех, кто пересекает границу. Обязательное ПЦР-тестирование отменяется для туристов, которые предоставят справку о вакцинации. Правило распространяется только на вакцины, одобренные Европейским агентством по оценке лекарственных средств или ВОЗ. Также при въезде в Исландию не будут тестировать на COVID-19 детей, рожденных после 2005 года.

Киевская область может попасть в красную карантинную зону. Об этом свидетельствуют данные об уровне эпидемиологической опасности Министерства здравоохранения.