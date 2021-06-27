Киевская область может вернуться в красную зону

Обновили данные с эпидемическим показаниям, которые есть в областях Украины. Фото: ua.news

Киевская область может попасть в красную карантинную зону.

Об этом свидетельствуют данные об уровне эпидемиологической опасности Министерства здравоохранения.

По состоянию на 27 июня, Киевская область находится в красном уровне по показателю охвата тестирования на коронавирус. В частности, сделали 276 тестов на 100 тыс. населения. В то время как норма - не менее 300 тестов на 100 тыс.

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Все остальные регионы находятся в зеленой зоне карантина.

"Киевщина пока не попала в красную зону. Для этого в течение трех дней должны соответствовать как минимум два показателя - уровень заболеваемости и коэффициент выявления случаев инфицирования", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки зафиксировали 450 новых больных коронавирусной инфекцией. Из них - 28 детей и 6 медработников. Наибольшее количество подтвержденных случаев обнаружили в Киеве (135), Днепропетровской (46), Одесской (39), Киевской (37) и Николаевской (22) областях.