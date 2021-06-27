Киевская область может вернуться в красную зону

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский, Ермак и черная дыра: ТОП-7 цитат уходящей недели
Зеленский, Ермак и черная дыра: ТОП-7 цитат уходящей недели
Просмотров: 162
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Просмотров: 513
Налоговая амнистия завершится массовыми протестами - экономист
Налоговая амнистия завершится массовыми протестами - экономист
Просмотров: 747
Зеленский играл в хоккей на траве, а первая леди ела плов с салатами – чем на неделе занималась президентская семья
Зеленский играл в хоккей на траве, а первая леди ела плов с салатами – чем на неделе занималась президентская семья
Просмотров: 1440
Бобровская вступила в войска, Ляшко ел школьный суп, Саакашвили пил вино в Нью-Йорке – неделя политиков в фото
Бобровская вступила в войска, Ляшко ел школьный суп, Саакашвили пил вино в Нью-Йорке – неделя политиков в фото
Просмотров: 1107
Политолог рассказал, кто сорвал попытку пригласить Путина на саммит ЕС
Политолог рассказал, кто сорвал попытку пригласить Путина на саммит ЕС
1 Просмотров: 7237
Действовал структурировано и заметал следы: эксперт прошелся по состоянию аффекта "белогородского резника"
Действовал структурировано и заметал следы: эксперт прошелся по состоянию аффекта "белогородского резника"
Просмотров: 513
Порошенко с комиксом, Рудик и Зеленский - с историей Грибаускайте: какие книги покупают политики на "Арсенале"
Порошенко с комиксом, Рудик и Зеленский - с историей Грибаускайте: какие книги покупают политики на "Арсенале"
Просмотров: 405
С запасом хода в 389 км и 8-летней гарантией на батарею - презентовали новый Nissan Leaf
С запасом хода в 389 км и 8-летней гарантией на батарею - презентовали новый Nissan Leaf
Просмотров: 720
Штамм "Дельта" поражает молодежь: что нужно знать о новом коронавирусе
Штамм "Дельта" поражает молодежь: что нужно знать о новом коронавирусе
Просмотров: 1179
Фото
Все фото
5
9
9
2
8
Оставил уничтоженный номер с разбитыми стенами. Рассказали о жителях госдач в Конча-Заспе
Оставил уничтоженный номер с разбитыми стенами. Рассказали о жителях госдач в Конча-Заспе
Зеленский играл в хоккей на траве, а первая леди ела плов с салатами – чем на неделе занималась президентская семья
Зеленский играл в хоккей на траве, а первая леди ела плов с салатами – чем на неделе занималась президентская семья
Премьер в футболке сборной Украины пришел на &quot;Книжковий Арсенал&quot;
Премьер в футболке сборной Украины пришел на "Книжковий Арсенал"
&quot;Как хряпа для свиней&quot; - волонтер показала фото с военной столовой
"Как хряпа для свиней" - волонтер показала фото с военной столовой
В Украине отмечают День крымскотатарского флага
В Украине отмечают День крымскотатарского флага
Видео
Все видео
"Доверился Лукашенко" - Зеленского остро высмеяли в программе Майкла Щура
"Доверился Лукашенко" - Зеленского остро высмеяли в программе Майкла Щура
Блогер метит на место Кличко. Мэр отреагировал стихом
Блогер метит на место Кличко. Мэр отреагировал стихом
Депутат от "Партии Шария" устроила скандал
Депутат от "Партии Шария" устроила скандал
Киве вручили подозрение за коммунистические замашки
Киве вручили подозрение за коммунистические замашки
Баста, которого СБУ подала на черный список, сидит в Киеве - Стерненко
Баста, которого СБУ подала на черный список, сидит в Киеве - Стерненко
Интервью
1/5
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Просмотров: 513
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
3 Просмотров: 351
"Самые запущенные подъезды - в бывших государственных домах. Там, где люди получили квартиры даром"
"Самые запущенные подъезды - в бывших государственных домах. Там, где люди получили квартиры даром"
Просмотров: 441
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Просмотров: 1008
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Просмотров: 882
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
27 июня 2021
Просмотров: 81
Виплати важливіші
– Не думав, що можна так закохатися. Втрачаю голову, – каже Олександр. Ольгу побачив три роки тому на відпочинку біля річки. За ...
воскресенье, 27 июня 2021 18:01

Киевская область может вернуться в красную зону

  Комментировать
Киевская область может вернуться в красную зону
Обновили данные с эпидемическим показаниям, которые есть в областях Украины. Фото: ua.news

Киевская область может попасть в красную карантинную зону.

Об этом свидетельствуют данные об уровне эпидемиологической опасности Министерства здравоохранения.

По состоянию на 27 июня, Киевская область находится в красном уровне по показателю охвата тестирования на коронавирус. В частности, сделали 276 тестов на 100 тыс. населения. В то время как норма - не менее 300 тестов на 100 тыс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россию колотит от коронавируса. Москва ежедневно имеет новые рекорды смертности

Все остальные регионы находятся в зеленой зоне карантина.

"Киевщина пока не попала в красную зону. Для этого в течение трех дней должны соответствовать как минимум два показателя - уровень заболеваемости и коэффициент выявления случаев инфицирования", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки зафиксировали 450 новых больных коронавирусной инфекцией. Из них - 28 детей и 6 медработников. Наибольшее количество подтвержденных случаев обнаружили в Киеве (135), Днепропетровской (46), Одесской (39), Киевской (37) и Николаевской (22) областях.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Киевская область может вернуться в красную зону». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
июня

Помощь от государства была мизерной: как выживают предприниматели в Украине

Столкнулись два поезда на Парижском вокзале

Самое читаемое
17-летней выпускнице школы проткнули сердце
17-летней выпускнице школы проткнули сердце
7
 Просмотров: 8983
Италия дожала Австрию в конце встречи
Италия дожала Австрию в конце встречи
 Просмотров: 7911
Политолог рассказал, кто сорвал попытку пригласить Путина на саммит ЕС
Политолог рассказал, кто сорвал попытку пригласить Путина на саммит ЕС
 1 Просмотров: 7237
&quot;П*дарасы, с*ка&quot; - показали лицо фанатов российского рэпера Басты, который топтался в оккупированном Крыму
"П*дарасы, с*ка" - показали лицо фанатов российского рэпера Басты, который топтался в оккупированном Крыму
6
 Просмотров: 4050
Восстание узников подавили танками
Восстание узников подавили танками
 Просмотров: 4041
Политика
Зеленский, Ермак и черная дыра: ТОП-7 цитат уходящей недели
Зеленский, Ермак и черная дыра: ТОП-7 цитат уходящей недели
7
 Просмотров: 162
Оставил уничтоженный номер с разбитыми стенами. Рассказали о жителях госдач в Конча-Заспе
Оставил уничтоженный номер с разбитыми стенами. Рассказали о жителях госдач в Конча-Заспе
5
 Просмотров: 954
Киркорова исключили из черного списка Украины
Киркорова исключили из черного списка Украины Просмотров: 621
"Доверился Лукашенко" - Зеленского остро высмеяли в программе Майкла Щура
"Доверился Лукашенко" - Зеленского остро высмеяли в программе Майкла Щура
 Просмотров: 738
Порошенко побывал в семье мастеров-сыроделов на Прикарпатье и рассказал о новом украинском бренде
Порошенко побывал в семье мастеров-сыроделов на Прикарпатье и рассказал о новом украинском бренде
6
 Просмотров: 315
Больше всего комментируют
8
Глава Минздрава Великобритании подал в отставку после поцелуя с любовницей на работе
2
Почему украинцы переплачивают за коммунальные услуги
2
Почему Германия не хочет давать Украине оружие
1
Политолог рассказал, кто сорвал попытку пригласить Путина на саммит ЕС
1
США и Германия планируют помочь Украине из-за "Северного потока-2"
Голосов: 7491
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть