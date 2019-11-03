Перевернулся автобус с туристами - много пострадавших

Во Франции перевернулся автобус. Фото: РБК

Туристический автобус компании Flixbus перевернулся во Франции.

Он ехал из Парижа в Лондон. 33 пассажира получили ранения, сообщает Courrier Picard.

Авария произошла в 11.50 по местному времени у муниципалитета Эстре-Деньекур в департаменте Сомма.

Из-за мокрого асфальта автобус слетел с дороги, врезался в ограждение и перевернулся.

В автобусе ехали пассажиры из Франции, США, Испании, Австралии, Нидерландов, Румынии, России и Великобритании.

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29 человек, которые получили легкие ранения, доставили в больницы в городах Перонна и Мондидье, а 4 человек с тяжелыми травмами - в университетскую больницу Амьена.

Трассу, на которой произошла авария, временно перекрывали. Сейчас движение транспорта восстановили.

Вблизи с. Несовице в Чехии автобус с украинцами попал в аварию. Десять граждан Украины госпитализировали.