Перед свадьбой надо сдать тест, что у ребенка не будет мышечной атрофии

Свадьба в Стамбуле. Пары, гены которых указывают на риск зачатия ребенка с СМА, смогут зачать in vitro / Getty Images

Пары, планирующие свадьбу в Турции, должны будут пройти генетический тест на мышечную атрофию позвоночника.

О Законе объявил в четверг, 2 декабря, министр здравоохранения. Вступит в силу до конца декабря. Об этом пишет Daily Sabah.

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"Вводим тестовую программу на спинальную мышечную атрофию для всех пар, планирующих свадьбу и детей. Тестирование станет обязательным для каждого, кто планирует брак. Пары, гены которых указывают на риск зачатия ребенка с СМА, смогут в этом случае попробовать для зачатия метод in vitro, финансируемый государством", - объявил министр Фахреттин Коджа.

Новорожденных также будут проверять на СМА. Раннее обнаружение увеличивает шансы излечить болезнь.

Спинальная мышечная атрофия - генетическое нервно-мышечное заболевание, приводящее к потере моторных нейронов спинного мозга, которые передают импульсы от мозга к мышцам. И приводит к мышечной слабости и истощению. По данным медицинской службы Medscape, болеют СМА один на 6 тыс. человек. И один из 10 тыс. новорожденных.

Американская модель 40-летняя Пэрис Хилтон опубликовала кадры с роскошной свадьбы с бизнесменом Картером Реумом. Пара гуляла свадьбу три дня.