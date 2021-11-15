Гуляли три дня: Пэрис Хилтон поделилась снимками с роскошной свадьбы

Американская модель 40-летняя Пэрис Хилтон опубликовала кадры с роскошной свадьбы с бизнесменом Картером Реумом. Пара гуляла свадьбу три дня. Во время празднования светская львица сменила несколько платьев.

Нежными снимками с церемонии Хилтон поделилась в Instagram. Звезда показала образы, в которых появилась на свадьбе. Главное платье со шлейфом, которое она надела для свадебной церемонии 11 ноября, выбрала от Oscar de la Renta. Короткое платье тоже от этого бренда.

Для первого свадебного танца модель оделась в пышное платье со спущенными плечами от Galia Lahav. А блестящее платье, подчеркнувшее стройную фигуру звезды, подготовила от Pamella Roland.

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Фото: instagram.com/parishilton

Американская светская львица и модель 40-летняя Пэрис Хилтон и венчурный капиталист 40-летний Картер Реум поженились. Первый день свадьбы прошел 11 ноября. Фотомодель с бизнесменом обменялись клятвами в частном имении в Лос-Анджелесе. На церемонии были семья, друзья и звездные гости, в частности, американская телезвезда Ким Кардашьян, поп-певица и танцовщица Пола Абдул и актриса Кайл Ричардс.