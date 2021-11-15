 
Ексклюзивы
1/5
Когда член мафии попадает в тюрьму, его место занимает жена или мать
Когда член мафии попадает в тюрьму, его место занимает жена или мать
Просмотров: 315
"Есть задница и сиськи, а больше ничего и не нужно" - автор комикса "Черная Вдова" Ричард Морган о работе с Marvel
"Есть задница и сиськи, а больше ничего и не нужно" - автор комикса "Черная Вдова" Ричард Морган о работе с Marvel
Просмотров: 1305
Мир может победить пандемию, но не антивакцинаторов
Мир может победить пандемию, но не антивакцинаторов
1 Просмотров: 1782
"Жена и пятеро детей остались в подвале. Попали в плен": как живут турки-ахыска, которых выгнали с родины
"Жена и пятеро детей остались в подвале. Попали в плен": как живут турки-ахыска, которых выгнали с родины
Просмотров: 1854
Оставил семье имущества на миллиарды: как делили наследство Кернеса
Оставил семье имущества на миллиарды: как делили наследство Кернеса
1 Просмотров: 6012
"Трагедии можно было избежать" - адвокат семьи погибшего в ДТП с харьковским мажором
"Трагедии можно было избежать" - адвокат семьи погибшего в ДТП с харьковским мажором
Просмотров: 1890
Зеленский в роли машиниста, Ахметов на похоронах, новое подозрение Леросу – неделя политиков в фото
Зеленский в роли машиниста, Ахметов на похоронах, новое подозрение Леросу – неделя политиков в фото
3 Просмотров: 3123
Водителю, который под метадоном снес детей, назначили залог
Водителю, который под метадоном снес детей, назначили залог
Просмотров: 2016
"Мы уже на Марсе – что теперь?": Ричард Морган прогнозирует последствия колонизации космоса
"Мы уже на Марсе – что теперь?": Ричард Морган прогнозирует последствия колонизации космоса
Просмотров: 423
"За молоком ездим за 100 километров": пианистка и стоматолог из Львова в селе создали сыроварню
"За молоком ездим за 100 километров": пианистка и стоматолог из Львова в селе создали сыроварню
Просмотров: 3753
Фото
Все фото
11
5
5
5
10
Гуляли три дня: Пэрис Хилтон поделилась снимками с роскошной свадьбы
Гуляли три дня: Пэрис Хилтон поделилась снимками с роскошной свадьбы
&quot;Теперь не допускаю таких ошибок&quot; - Брежнева раскрыла детали воспитания дочерей
"Теперь не допускаю таких ошибок" - Брежнева раскрыла детали воспитания дочерей
К Всемирному дню доброты: Притула и Педан признались, что их умиляет
К Всемирному дню доброты: Притула и Педан признались, что их умиляет
Украинская каратистка в бикини изгибалась из интересного ракурса
Украинская каратистка в бикини изгибалась из интересного ракурса
Голая победительница &quot;Холостяка&quot; в краске и эксзвезда Disney топлесс - что публикуют звезды в сети
Голая победительница "Холостяка" в краске и эксзвезда Disney топлесс - что публикуют звезды в сети
Видео
Все видео
Рассекретили дату выхода перезапуска "Секс в большом городе": трейлер
Рассекретили дату выхода перезапуска "Секс в большом городе": трейлер
Пивоваров выпустил сингл о мечтателях на двух языках
Пивоваров выпустил сингл о мечтателях на двух языках
Звездная легкоатлетка снялась в клипе "Антитіл" на песню из будущего альбома
Звездная легкоатлетка снялась в клипе "Антитіл" на песню из будущего альбома
50 лет лежала на чердаке: нашли неизданную песню участников The Beatles
50 лет лежала на чердаке: нашли неизданную песню участников The Beatles
Жена Войтенко "красиво поставила всех на место" после отказа выступать с мужем
Жена Войтенко "красиво поставила всех на место" после отказа выступать с мужем
Интервью
1/5
"Маск сделал удивительные вещи, но в душе – ребенок. Не видит темного сердца человечества" – Ричард Морган
"Маск сделал удивительные вещи, но в душе – ребенок. Не видит темного сердца человечества" – Ричард Морган
Просмотров: 846
"Коля Харьковский сказал: "Моя куртка стоит дороже, чем вся ваша семья" - адвокат Игорь Черняк
"Коля Харьковский сказал: "Моя куртка стоит дороже, чем вся ваша семья" - адвокат Игорь Черняк
Просмотров: 7020
Мариуполь и Славянск стали украинскими. Кто думает иначе – молчит. В Донецке будет так же
Мариуполь и Славянск стали украинскими. Кто думает иначе – молчит. В Донецке будет так же
1 Просмотров: 2250
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
4 Просмотров: 9621
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
Просмотров: 1251
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
12 ноября 2021
Просмотров: 432
Тріщини часу
Уявіть: ви високо в горах, ідете вузенькими стежками, ризикуючи зірватись у провалля. Ліворуч бачите смужку горизонту з ледь видними контурами ...
понедельник, 15 ноября 2021 13:34

Гуляли три дня: Пэрис Хилтон поделилась снимками с роскошной свадьбы
11

  Комментировать

Американская модель 40-летняя Пэрис Хилтон опубликовала кадры с роскошной свадьбы с бизнесменом Картером Реумом. Пара гуляла свадьбу три дня. Во время празднования светская львица сменила несколько платьев.

Нежными снимками с церемонии Хилтон поделилась в Instagram. Звезда показала образы, в которых появилась на свадьбе. Главное платье со шлейфом, которое она надела для свадебной церемонии 11 ноября, выбрала от Oscar de la Renta. Короткое платье тоже от этого бренда.

Для первого свадебного танца модель оделась в пышное платье со спущенными плечами от Galia Lahav. А блестящее платье, подчеркнувшее стройную фигуру звезды, подготовила от Pamella Roland.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бритни Спирс показалась в пышном платье и рассекретила детали подготовки к свадьбе

Американская модель и светская львица Пэрис Хилтон поделилась кадрами с роскошной свадьбы
Фото: instagram.com/parishilton
Американская модель и светская львица Пэрис Хилтон поделилась кадрами с роскошной свадьбы
Хилтон вышла замуж за венчурного капиталиста Картера Реума
Американская модель и светская львица Пэрис Хилтон поделилась кадрами с роскошной свадьбы
Американская модель и светская львица Пэрис Хилтон поделилась кадрами с роскошной свадьбы

Американская светская львица и модель 40-летняя Пэрис Хилтон и венчурный капиталист 40-летний Картер Реум поженились. Первый день свадьбы прошел 11 ноября.

Фотомодель с бизнесменом обменялись клятвами в частном имении в Лос-Анджелесе. На церемонии были семья, друзья и звездные гости, в частности, американская телезвезда Ким Кардашьян, поп-певица и танцовщица Пола Абдул и актриса Кайл Ричардс.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гуляли три дня: Пэрис Хилтон поделилась снимками с роскошной свадьбы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
ноября

Украина в первый и последний раз обыграла Францию

Изобретатель безопасной бритвы стал миллионером

Самое читаемое
В России мужчина умер после циничной шутки врача
В России мужчина умер после циничной шутки врача 1 Просмотров: 16272
Футболист &quot;Динамо&quot; рассказал, как Зеленский был готов работать у него всю ночь
Футболист "Динамо" рассказал, как Зеленский был готов работать у него всю ночь Просмотров: 13347
Гороскоп на 15-21 ноября: какие неожиданности готовит неделя с лунным затмением
Гороскоп на 15-21 ноября: какие неожиданности готовит неделя с лунным затмением
 Просмотров: 8839
Очереди, пьянство и бедность. Как выживали люди в последние месяцы СССР
Очереди, пьянство и бедность. Как выживали люди в последние месяцы СССР
20
 1 Просмотров: 8568
Спрашивает, мертв ли и хочет к матери: рассказали о состоянии 5-летнего, потерявшего в ДТП родителей
Спрашивает, мертв ли и хочет к матери: рассказали о состоянии 5-летнего, потерявшего в ДТП родителей Просмотров: 8172
Знаменитости
Мухарский ошеломил эротическим хобби с женой, моложе его на 19 лет
Мухарский ошеломил эротическим хобби с женой, моложе его на 19 лет Просмотров: 1260
"Теперь не допускаю таких ошибок" - Брежнева раскрыла детали воспитания дочерей
"Теперь не допускаю таких ошибок" - Брежнева раскрыла детали воспитания дочерей
5
 Просмотров: 828
В шаге от полуфинала: кто покинул "Танці з зірками"
В шаге от полуфинала: кто покинул "Танці з зірками" Просмотров: 243
Суд официально освободил Бритни Спирс от отцовской опеки
Суд официально освободил Бритни Спирс от отцовской опеки Просмотров: 207
К Всемирному дню доброты: Притула и Педан признались, что их умиляет
К Всемирному дню доброты: Притула и Педан признались, что их умиляет
5
 Просмотров: 450
Больше всего комментируют
20
"Слуга народа" купил джип премиум класса за 1,1 млн грн
5
Бывший соратник Зеленского: Уже пора думать об Украине после Зе
5
Антиукраинский телеканал Мураева "тепло" встретили в Кропивницком
5
Разумкову уже не нравится сериал "Слуга народа"
2
В партии Зеленского думают снизить избирательный возраст
Голосов: 43842
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть