40-летняя Пэрис Хилтон впервые вышла замуж

Американская светская львица и модель 40-летняя Пэрис Хилтон и венчурный капиталист 40-летний Картер Реум поженились. Первый день свадьбы прошел 11 ноября.

Фотомодель с бизнесменом обменялись клятвами в частном имении в Лос-Анджелесе. На церемонии были семья, друзья и звездные гости, в частности, американская телезвезда Ким Кардашьян, поп-певица и танцовщица Пола Абдул и актриса Кайл Ричардс. Об этом сообщает издание People.

В Instagram Хилтон поделилась единственной фотографией, на которой позирует в свадебном наряде и фате.

"Моя вечность начинается 11 ноября", - написала она.

Фото: instagram.com/parishilton

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Празднование продлится еще два дня. Свадебные торжества будут снимать на камеры, а затем покажут документальный сериал звезды - "Влюбленная Пэрис". Он состоит из 13 серий, а премьера состоялась в день свадьбы. В первом эпизоде ​​вспомнили, как Реум делал предложение Хилтон.

Знаменитость опубликовала трогательное видео с празднования дня рождения, во время которого ей сделали предложение. Жених подарил Пэрис кольцо с крупным бриллиантом от Жана Дуссе, правнука Луи Картье. Картер Реум - американский писатель и бизнесмен. Отношения с ним Хилтон закрутила после разрыва и отмены свадьбы с актером Крисом Зилкой, который имеет украинские корни. О романе Хилтон и Реума стало известно в начале 2020-го. Пара впервые появилась вместе на вечеринке после "Золотого глобуса 2020".