Под венец в 40. Пэрис Хилтон впервые собралась замуж

Американская актриса и певица 40-летняя Пэрис Хилтон выходит замуж. Ее избранник - бизнесмен Картера Реум.

Фото: hellomagazine.com

О помолвке знаменитость сообщила в Instagram, опубликовав трогательное видео с празднования своего дня рождения, во время которого ей сделали предложение.

"На мой день рождения он устроил специальную поездку в тропический рай. Пока мы шли на ужин по пляжу, Картер привел меня в пляжный домик, украшенный цветами, и встал на одно колено. Я сказала да, да навсегда. Нет никого другого, с кем я хотела бы провести вечность", - написала Пэрис.

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На ролике Хилтон позирует в объятиях жениха в длинном белом платье с экстремальным разрезом. Ее любимый - в белом элегантном костюме.

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Жених подарил Пэрис кольцо с крупным бриллиантом от Жана Дуссе, правнука Луи Картье, сообщает издание Hello.

Картер Реум - американский писатель и бизнесмен. Отношения с ним Хилтон закрутила после разрыва и отмены свадьбы с актером Крисом Зилкой, что имеет украинские корни. О романе Хилтон и Реума стало известно в начале 2020-го. Пара впервые появилась вместе на на вечеринке после Золотого глобуса 2020.