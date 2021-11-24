Занимаются сексом без чувств и расписываются без свадьбы: неожиданные факты о мужчинах и женщинах

В игровом шоу "Кто сверху" после каждого раунда участники-победители отвечают на нестандартные вопросы о мужчинах и женщинах. В 13-м эпизоде приняли участие блогер Виктория Маремуха, певица NiNO, интервьюер Рамина Эсхакзай, певец Alekseev, музыкант Сергей Танчинец и блогер ЯнГо.
Капитанами команд в развлекательном проекте на "Новом канале" являются Сергей Притула и Леся Никитюк. Для Gazeta.ua собрали интересные проценты о мужчинах и женщинах.
Сколько процентов женщин возбуждает, когда у мужчины есть живот, а не кубики?
"Я думаю, что женщины мирятся с этим, но прямо сесть и сказать, что это ее возбуждает, то вряд ли. Такие есть, но это процентов 28", - предположил Притула.
На самом деле таких - 34%.
Сколько процентов женщин хотят только расписаться, но не праздновать свадьбу?
31% респонденток придерживаются такого мнения.
Сколько процентов женщин считают, что у них есть рабочая сторона лица и нерабочая?
"Что там девушки. Я сам так считаю", - признался ЯнГо.
Его мнение поддержал Танчинец: "Действительно. С той стороны, где хорошая прическа, и ты не лысеешь - рабочая сторона, а с другой - нерабочая".
Правильный ответ на этот вопрос - 66%.
Сколько процентов женщин хотя бы раз в своей жизни участвовали в конкурсе красоты?
По статистике таких - 29%.
Сколько процентов мужчин спокойно занимаются сексом без чувств?
На самом деле - 21% мужчин.
Сколько процентов мужчин готовы пойти с женой на концерт любимого артиста, даже если они его терпеть не могут?
Правильный ответ - 38%.
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Сколько процентов женщин не ходят к массажистам-мужчинам, потому что им неприятно, чтобы к ним прикасался незнакомый мужчина?
По статистике таких - 23%.
В развлекательном шоу "Хто зверху" команда-победитель после каждого раунда отвечает на интересные вопросы о мужчинах и женщинах. В 12-м эпизоде приняли участие шеф-повар Евгений Клопотенко, певцы Melovin и Артем Пивоваров, певица Viktoria, настоящее имя Виктория Смеюха, вокалиста группы Kazka Александра Зарицкая и телеведущая Мила Еремеева. Капитаны команд неизменны - Сергей Притула и Леся Никитюк.
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