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среда, 24 ноября 2021 18:10

Занимаются сексом без чувств и расписываются без свадьбы: неожиданные факты о мужчинах и женщинах
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В игровом шоу "Кто сверху" после каждого раунда участники-победители отвечают на нестандартные вопросы о мужчинах и женщинах. В 13-м эпизоде ​​приняли участие блогер Виктория Маремуха, певица NiNO, интервьюер Рамина Эсхакзай, певец Alekseev, музыкант Сергей Танчинец и блогер ЯнГо.

Капитанами команд в развлекательном проекте на "Новом канале" являются Сергей Притула и Леся Никитюк. Для Gazeta.ua собрали интересные проценты о мужчинах и женщинах.

Сколько процентов женщин возбуждает, когда у мужчины есть живот, а не кубики?

"Я думаю, что женщины мирятся с этим, но прямо сесть и сказать, что это ее возбуждает, то вряд ли. Такие есть, но это процентов 28", - предположил Притула.

На самом деле таких - 34%.

Сколько процентов женщин хотят только расписаться, но не праздновать свадьбу?

31% респонденток придерживаются такого мнения.

Сколько процентов женщин считают, что у них есть рабочая сторона лица и нерабочая?

"Что там девушки. Я сам так считаю", - признался ЯнГо.

Его мнение поддержал Танчинец: "Действительно. С той стороны, где хорошая прическа, и ты не лысеешь - рабочая сторона, а с другой - нерабочая".

Правильный ответ на этот вопрос - 66%.

В игровом шоу "Кто сверху" приняли участие певец Alekseev, музыкант Сергей Танчинец и блогер Янго
Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"
В игровом шоу "Кто сверху" приняли участие певец Alekseev, музыкант Сергей Танчинец и блогер Янго
В 13-м эпизоде приняли участие блогер Виктория Маремуха, певица NiNO, интервьюер Рамина Эсхакзай
В 13-м эпизоде приняли участие блогер Виктория Маремуха, певица NiNO, интервьюер Рамина Эсхакзай
В игровом шоу "Кто сверху" приняли участие певец Alekseev, музыкант Сергей Танчинец и блогер Янго

Сколько процентов женщин хотя бы раз в своей жизни участвовали в конкурсе красоты?

По статистике таких - 29%.

Сколько процентов мужчин спокойно занимаются сексом без чувств?

На самом деле - 21% мужчин.

Сколько процентов мужчин готовы пойти с женой на концерт любимого артиста, даже если они его терпеть не могут?

Правильный ответ - 38%.

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Сколько процентов женщин не ходят к массажистам-мужчинам, потому что им неприятно, чтобы к ним прикасался незнакомый мужчина?

По статистике таких - 23%.

В развлекательном шоу "Хто зверху" команда-победитель после каждого раунда отвечает на интересные вопросы о мужчинах и женщинах. В 12-м эпизоде ​​приняли участие шеф-повар Евгений Клопотенко, певцы Melovin и Артем Пивоваров, певица Viktoria, настоящее имя Виктория Смеюха, вокалиста группы Kazka Александра Зарицкая и телеведущая Мила Еремеева. Капитаны команд неизменны - Сергей Притула и Леся Никитюк.

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