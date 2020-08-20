Перед отравлением за Навальным следили

Алексей Навальный находится в коме. Фото: facebook

Пресс-секретарь российского оппозиционера Кира Ярмыш рассказала, что перед отравлением за ним была установлена ​​слежка.

Об этом она сказала в комментарии "Эхо Москвы".

"Мы были в рабочей поездке в Новосибирске и Томске. В Новосибирске слежка была абсолютно очевидна. В Томске это не было столь заметным. И вообще командировка в Томск была относительно спокойной до этого момента ", - сообщила Кира Ярмыш

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Алексею Навальному официального диагноза врачи пока не поставили.

Российского оппозиционера госпитализировали в больницу в Омске после вынужденной посадки самолета, которым он летел из Томска в Москву. Навальному стало плохо в полете. По данным пресс-секретаря, Алексей ничего не ел утром, а только пил чай, который купил в аэропорту Томска. Она также предположила, что Навального могли отравить.