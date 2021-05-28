Перед Олимпадою ЕС направит в Японию 100 млн доз вакцины от Covid-19

Власти Европейского союза отправила в Японию 100 миллионов доз вакцин от Covid-19.

Вакцина была отправлена ​​в рамках поддержки Олимпийских игр, сообщает DW.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что вакцина была передана, несмотря на дефицит препарата внутри ЕС.

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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии соревнования перенесли на год. Теперь Игры должны пройти с 23 июля по 8 августа. Соревнования проведут с соблюдением всех карантинных норм, без зрителей из-за рубежа, а участников призвали вакцинироваться.