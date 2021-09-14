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Перед Капитолием поставят забор: полиция готовится к столкновениям

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Перед Капитолием поставят забор: полиция готовится к столкновениям
Капитолий защитят забором от сторонников Трампа. Фото: ЕРА

В Вашингтоне перед Капитолием установят временные заграждения.

Их возведут за несколько дней до митинга сторонников экспрезидента США Дональда Трампа, который запланирован на 18 сентября. Затем забор уберут. Об этом сообщает CNN.

Митингующие выйдут в поддержку заключенных участников протестов 6 января 2021. Акцию организует бывший сотрудник кампании Трампа.

Решение о заграждение Капитолия власти приняли, потому что опасаются новых протестов. Правоохранители готовятся к возможным беспорядкам.

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6 января сторонники Трампа организовали акцию протеста у Капитолия, где собрался американский Конгресс, чтобы утвердить результаты выборов президента.

Протесты переросли в беспорядки и проникновения сторонников республиканца в помещение Капитолия. В результате беспорядков погибли пять человек.

Полиция задержала 52 человека.

Несмотря на акцию Конгресс США утвердил победу демократа Джо Байдена.

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