Пауки оплели целые районы паутиной

Паутина - следствие того, что осьминоги пауки спасаются от наводнения бегством на возвышенность / hdjwiax

Миллионы пауков покрыли паутиной штат Виктория после того, как наводнения заставили их искать спасение над землей.

Фото и видео паутины, которая покрывает все вокруг белой простыней, распространяются в соцсетях. Об этом пишет Mirror.

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Паутина образовалась после того, как на прошлой неделе некоторые части региона были затоплены проливными дождями. Вследствие непогоды тысячи людей остались без электричества из-за обрыва линий электропередач.

"Сложившаяся ситуация не уникальна. Но в отличие от паутины сферической формы, в этом случае пауки плетут плоскую, и часто живут между двумя слоями. Когда есть такие сильные наводнения, эти животные, живущие в основном на земле, больше не могут на ней находиться и делают то, что и мы в похожей ситуации - бегут на возвышенность", - говорит профессор Дитер Хочули из Сиднейского университета.

Лохматые восьминогие пауки-птицееды - безвредны, но у человека вызывают отвращение. Яд их не опасен, его можно сравнить с осиным.

Месяц назад восточные районы Австралии страдали от беспрецедентного нашествия мышей. Школы, дома и больницы заполонили грызуны. Фермеры теряли урожай на сотни тысяч долларов, а целые города задыхались от вони, которую оставляли эти животные.