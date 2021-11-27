Пассажирский автобус влетел в дом: 19 погибших

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В Мексике пассажирский автобус врезался в дом 26 ноября.

По меньшей мере 19 человек погибли, еще 20 получили ранения. Об этом сообщил помощник госсекретаря внутренних дел Рикардо де ла Крус Мусалем, передает Reuters.

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Отмечается, что автобус ехал по шоссе, направляясь к местной религиозной святыне в штате Мехико.

Государственные органы не раскрывают возможные причины аварии. По данным местных СМИ, в автобусе не работали тормоза.

На горной дороге в Мексике взлетел в пропасть грузовик с мигрантами из Центральной Америки. Погибли 25 человек, еще 30 получили ранения.