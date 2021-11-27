Пассажирский автобус влетел в дом: 19 погибших

В Мексике пассажирский автобус врезался в дом 26 ноября.
По меньшей мере 19 человек погибли, еще 20 получили ранения. Об этом сообщил помощник госсекретаря внутренних дел Рикардо де ла Крус Мусалем, передает Reuters.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Болгарии вспыхнул автобус с пассажирами: 46 человек сгорели заживо
Отмечается, что автобус ехал по шоссе, направляясь к местной религиозной святыне в штате Мехико.
Государственные органы не раскрывают возможные причины аварии. По данным местных СМИ, в автобусе не работали тормоза.
На горной дороге в Мексике взлетел в пропасть грузовик с мигрантами из Центральной Америки.
Погибли 25 человек, еще 30 получили ранения.
Комментарии