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суббота, 27 ноября 2021 13:22

Пассажирский автобус влетел в дом: 19 погибших
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В Мексике пассажирский автобус врезался в здание. 19 погибших и 20 искалеченных
Фото: Reuters
В Мексике пассажирский автобус врезался в здание. 19 погибших и 20 искалеченных
В Мексике пассажирский автобус врезался в здание. 19 погибших и 20 искалеченных
В Мексике пассажирский автобус врезался в здание. 19 погибших и 20 искалеченных
В Мексике пассажирский автобус врезался в здание. 19 погибших и 20 искалеченных

В Мексике пассажирский автобус врезался в дом 26 ноября.

По меньшей мере 19 человек погибли, еще 20 получили ранения. Об этом сообщил помощник госсекретаря внутренних дел Рикардо де ла Крус Мусалем, передает Reuters.

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Отмечается, что автобус ехал по шоссе, направляясь к местной религиозной святыне в штате Мехико.

Государственные органы не раскрывают возможные причины аварии. По данным местных СМИ, в автобусе не работали тормоза.

На горной дороге в Мексике взлетел в пропасть грузовик с мигрантами из Центральной Америки.

Погибли 25 человек, еще 30 получили ранения.

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