Пассажирский автобус попал в масштабное ДТП: 40 пострадавших

Авария произошла на дороге №89 в израильском регионе Галилея. Фото: Скриншот

В Израиле на трассе №89 пассажирский автобус столкнулся с двумя частными автомобилями.

После столкновения автобус перевернулся на бок. В результате пострадали 40 человек, в том числе дети, передает Вhol.

К месту ДТП направили спасателей. В частности вертолеты MDA и IDF, которые доставили серьезно раненых в больницу.

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Среди раненых четверо находятся без сознания, пять имеют ранения средней и тяжелой степени и около 30 человек получили легкие и незначительные повреждения.

По предварительным данным, в результате аварии погибли восемь человек.

В Днепропетровской областной клинической больницы им. Ильи Мечникова утром 27 сентября умерла вторая пострадавшая в аварии с мусоровозом на просп. Гагарина в областном центре. 18-летняя пациентка имела тяжелые травмы - черепно-мозговую и грудной клетки.