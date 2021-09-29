Пассажирский автобус попал в масштабное ДТП: 40 пострадавших

В Израиле на трассе №89 пассажирский автобус столкнулся с двумя частными автомобилями.
После столкновения автобус перевернулся на бок. В результате пострадали 40 человек, в том числе дети, передает Вhol.
К месту ДТП направили спасателей. В частности вертолеты MDA и IDF, которые доставили серьезно раненых в больницу.
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Среди раненых четверо находятся без сознания, пять имеют ранения средней и тяжелой степени и около 30 человек получили легкие и незначительные повреждения.
По предварительным данным, в результате аварии погибли восемь человек.
В Днепропетровской областной клинической больницы им. Ильи Мечникова утром 27 сентября умерла вторая пострадавшая в аварии с мусоровозом на просп. Гагарина в областном центре. 18-летняя пациентка имела тяжелые травмы - черепно-мозговую и грудной клетки.
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