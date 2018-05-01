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вторник, 01 мая 2018 20:02

Пашинян проиграл - армянский парламент провалил голосование за премьера. На улицах - десятки тысяч митингующих
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Председатель оппозиционной партии "Исход" в армянском Национальном собрания у здания парламента поддерживают около 80 тыс. человек
Фото: Reuters
Председатель оппозиционной партии "Исход" в армянском Национальном собрания у здания парламента поддерживают около 80 тыс. человек
Председатель оппозиционной партии "Исход" в армянском Национальном собрания у здания парламента поддерживают около 80 тыс. человек

Армянский парламент Национальное собрание отказались выбрать оппозиционера главу партии "Исход" Никола Пашиняна премьер-министром страны.

Он был единственным кандидатом на пост главы правительства. Об этом сообщают Новости Армении. Против проголосовали 55 депутатов, за - 45.

На улицах Еревана у парламента - около 80 тыс. митингующих.

Армения будет поражена "политическим цунами", если он не будет избран премьер-министром, обращаясь к единомышленникам 1 апреля ранее, предупредил Пашинян.

Сразу после проиграша на выборах политик встретился с митингующими. Призвал их блокировать дороги, а также аэропорт Еревана

Обсуждение кандидатуры Пашиняна продолжалось с 12:00 по киевскому времени. Она стала единственной на пост премьер-министра. Республиканская партия, имеющая 58 из 105 мандатов в парламенте не стала выдвигать своего кандидата. На прошлой неделе пост ее председателя покинул бывший президент страны и премьер-министр Серж Саргсян.

"Вчера фракция РПА провела встречи с Николом Пашиняном и сегодня подвели итоги… Исходя из полученных впечатлений и последствий, которые могут быть в случае отклона страны от политического курса, фракция РПА решила заявить: мы принимаем и принимали демократический путь страны, согласны с критикой, но будет голосовать против", — заявил глава фракции РПА в парламенте Ваграм Багдасарян.

Депутаты из Республиканской партии обвинили Пашиняна в эксплуатации молодых людей, которые были его основными сторонниками. Некоторые заявили, что Пашинян не имеет программы, которую мог бы предложить стране.

Члены оппозиции в парламенте присоединились к Пашиниана. Голосование против него будет голосованием против десятков тысяч людей, которые в последние недели присоединились к антиправительственным митингам, заявили.

"Единственное, что примут люди на этой площади, - это победа Пашиняна, изменения в стране и вытеснение старого клана", - сказал участников протестов инженер Давид Бабаян, 47 лет. Он прибыл на площадь Республики перед парламентом с женой и 10-летним сыном.

Никол Пашинян на своей странице в фейсбуке призвал граждан ждать его на площади Республики в Ереване. "Уважаемый народ, прошу ждать нас на площади Республики", — написал Пашинян на своей странице в Facebook.

"Во время этого обсуждения республиканская партия окончательно и бесповоротно разрушила себя. Это последняя категория самоуничтожения", - передает слова Пашиняна Reuters,

После голосования люди на площади Респиблукы под парламентом кричали "Позор!". Они целый день наблюдали за парламентскими дебатами на двух экранах.

Вскоре после голосования Пашинян покинул парламент и отправился на площадь. Когда он подошел пешком, в сопровождении своей жены, засигналили автомобильные, а люди на улице закричали: "Никол! Никол!"

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Лидера оппозиции поодержали парламентские фракции блока "Царукян" и АРФ Дашнакцутюн. На днях они в очередной раз покинули правящую коалицию и присоеденились к оппозиционному лагерю.

Через 7 дней последует вторая попытка избрания парламентом премьер министра. Если и она не увенчается успехом, то президент вынужден будет распустить парламент и в течение 30 – 45 дней назначить досрочные выборы.

Акции протеста в Ереване проходят с 13 апреля из-за конституционной реформы, согласно которой была изменена форма правления. Ключевой персоной в стране становится премьер-министр. 17 апреля парламент Армении избрал экс-президента Сержа Саргсяна премьер-министром. В тот же день лидер оппозиционной партии "Общественный договор" и председатель парламентской фракции "Элк" Никол Пашинян объявил о начале бескровной "бархатной" революции. 23 апреля премьер-министр страны Серж Саргсян подал в отставку.

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