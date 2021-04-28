Пара пригласила на свадьбу в чужой шикарный особняк. Владелец не обрадовался

Имение Натана Финкеля / Zola.com

В США пара из Флориды хотела снять шикарный особняк для свадьбы. Когда владелец отказался, то все равно пригласила гостей туда, думая, что он пуст.

Кортни Уилсон и Шенита Джонс пригласили семью и друзей в свой "дом мечты" на свадьбу. Была только одна проблема - пара не обладала домом, площадью 1500 кв м, и не имела разрешения его использовать. Об этом пишет местное издание Local12.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 7 детей, многочисленные измены и долговременные разводы – какие звездные пары разорвали отношения после 20 совместных лет

Владелец поместья Натан Финкель был потрясен, когда Уилсон появился перед воротами дома, чтобы провести свадьбу. Он вызвал полицию, которая помешала молодым войти.

"Люди вторгаются в мою собственность. Они цепляются ко мне. Говорят, у них здесь свадьба, и это послание от Бога. Не знаю, что происходит. Хочу, чтобы это прекратилось", - сказал Финкель, вызывая полицию.

Вскоре приехали два полицейских, которые сказали Уилсону, что он должен уйти. Так как люди пошли, то обвинений им не предъявили.

Финкель пытался продать недвижимость в течение двух лет за чуть более, чем $5 млн. Уилсон, прикидываясь потенциальным покупателем, и совершил поездку в имение несколько месяцев назад. Потом спросил владельца, может ли он использовать задний двор дома для своей свадьбы. Натан отказался от предложения.

Но это не помешало паре разослать приглашения, в которых описана их история любви, воссоединения через 30 лет после школы, и то, как жених сделал предложение за пиццей в канун Рождества. Далее гостей приглашали в поместье на коктейли и вечеринку, которая должна была продолжаться до полуночи.

Жених решил, что имение пустое, и не знал, что владелец живет рядом. Молодой был шокирован, когда владелец появился у ворот своего дома и вызвал полицию.

Записи местного округа показывают, что паре выдали лицензию на брак, но она так его и не зарегистрировала, поэтому молодожены остались неженаты.